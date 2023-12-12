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Сегодня, 10:50

Отец Кокшарова: «Если Александр больше будет выходить на поле, то начнет прогрессировать»

Алина Савинова
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Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, поделился мнением об игре своего сына в первой части сезона РПЛ.

«Александр в первой части сезона особо даже не играл. Мне как непрофессионалу казалось, что он сыграл в этих матчах неплохо, но профессиональную оценку его игре даст тренерский штаб. В любом случае у молодых игроков всегда так: чем больше игр, тем больше опыта, начинают прогрессировать. Если весной Александр больше будет выходить на поле, то он начнет прогрессировать», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

В текущем сезоне 18-летний Кокшаров провел 6 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Также на его счету 2 гола в 3 играх FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-koksharova-esli-vesnoi-aleksandr-bolshe-budet-vykhodit-na-pole-to-nachnyot-progressirovat-314465/
Александр Кокшаров
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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