КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:34

Озбилиз: «Не стоит говорить, что Захарян — новая звезда и постоянно обсуждать возможный трансфер в «Челси»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз считает, что излишнее внимание мешает хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну демонстрировать стабильно высокий уровень футбола.

«Даже футболисты высокого уровня не могут играть стабильно, что уж говорить об Арсене Захаряне. Есть пик, а есть и слабое выступление. Сильный тот игрок, который отличается стабильностью, а у Захаряна был только один сезон, по которому не стоит судить. С возрастом придет стабильность, а пока СМИ не стоит говорить, что это новая звезда, постоянно обсуждать возможный трансфер в «Челси» — это сильно давит на Захаряна. Игрок хочет показывать, на что он способен, и абстрагироваться от лишнего внимания», — цитирует Озбилиза Sport24.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 23 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 6 результативными передачами.

Летом 2022 года стало известно о том, что Захарян может перейти в «Челси», однако трансфер футболиста в лондонский клуб сорвался по ряду независящих от «Динамо» технических причин.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-12-ozbiliz-ne-stoit-govorit-chto-zakharyan-novaya-zvezda-postoyanno-obsuzhdat-perekhod-v-chelsi-eto-silno-davit
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
88-летняя Бардо протестует против Олимпиады в Париже. У нее очень неожиданная причина
Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по позициям ВСУ
Белый дом назвал необходимой поставку Британией дальнобойных ракет Украине
В Британии сообщили о провале попыток Запада добиться капитуляции России
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюрица рассказал, как Семин отстранил его от тренировок: «Это было тяжелое время»

Дюрица: «Когда «Локомотив» подписал Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг»