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27 марта, 11:15

Панченко назвал лучшего нападающего РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Ивана Сергеева недооцененным нападающим.

— Давайте поговорим о нынешних нападающих РПЛ. Кассьерра выиграет гонку бомбардиров?

— Да, похоже, конкурентов у него нет. Думаю, никто зенитовца уже не достанет. Вот только жалко, что Сергеев получает мало игрового времени.

— Недооцененный игрок?

— Вы же видели его статистику. 17 неполных матчей, выходит, как правило, на замену. А в активе шесть голов, два результативных паса. Он мне меня чем-то напоминает. Жалею, что вовремя не подошел к нему, когда он начинал свой футбольный путь в «Строгино», не стал его агентом. У Ивана есть все качества для сильного форварда.

— А кого назовете сейчас лучшим нападающим в РПЛ?

— Кордобу. Причем с отрывом. У него нет слабых мест. Практически идеальный форвард. На второе место поставлю Тюкавина.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России

Джон Кордоба
Иван Сергеев
Матео Кассьерра
РПЛ
Виктор Панченко
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