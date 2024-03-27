Панченко назвал лучшего нападающего РПЛ

Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко в интервью «СЭ» объяснил, почему считает Ивана Сергеева недооцененным нападающим.

— Давайте поговорим о нынешних нападающих РПЛ. Кассьерра выиграет гонку бомбардиров?

— Да, похоже, конкурентов у него нет. Думаю, никто зенитовца уже не достанет. Вот только жалко, что Сергеев получает мало игрового времени.

— Недооцененный игрок?

— Вы же видели его статистику. 17 неполных матчей, выходит, как правило, на замену. А в активе шесть голов, два результативных паса. Он мне меня чем-то напоминает. Жалею, что вовремя не подошел к нему, когда он начинал свой футбольный путь в «Строгино», не стал его агентом. У Ивана есть все качества для сильного форварда.

— А кого назовете сейчас лучшим нападающим в РПЛ?

— Кордобу. Причем с отрывом. У него нет слабых мест. Практически идеальный форвард. На второе место поставлю Тюкавина.