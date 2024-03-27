Панченко: «Зачем сравнивать Тюкавина и Кокорина? Один пахарь, другой кайфовал»

Бывший спортивный директор «Динамо» Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что Константин Тюкавин добьется в футболе большего, чем Александр Кокорин.

— А можете Тюкавина сравнить по таланту с Кокориным?

— Кокорин был талантливее. Но ведь на голом таланте далеко не уедешь. Так что зачем их сопоставлять? Бессмысленно! Тюкавин сам себя сделал, сам всего добивается.

— А Кокорин?

— Когда я пришел в «Динамо» на должность спортивного директора, говорил Кокорину: «Давай уже определись. Ты — талант, тебе все в уши поют про это. Но ты полюби футбол, а не люби себя в футболе!» Вот Смолов прошел через аренды, закалился, стал совсем другим футболистом. У него было стремление расти. Кокорин же особо никуда не хотел двигаться. Его и так все устраивало. Кайфовал... Да, Александр здорово, на скорости принимал мяч. Играл в касание. Вопросов нет. Но тот же Тюкавин, в отличие от него, пахарь. Разные футболисты.

— Думаете, Тюкавин достигнет в футболе большего, чем Кокорин?

— Да. Костя знает, чего он хочет. У него четкая цель. Сейчас, как я понимаю, он уже основной нападающий сборной. Причем заслуженно. Валерий Георгич Карпин будет делать на него ставку в дальнейшем.