Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:52

Первый тренер Кругового: «Решение о переводе в «Зенит-2» — очень спорное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, отреагировал на решение «Зенита» перевести игрока в «Зенит-2», после того как оформили его трансфер в ЦСКА.

«Данилу нужно было дать возможность выполнять свою работу. Не думаю, что он халявил бы. Наоборот, Круговой выкладывался бы на полную. Он – воспитанник клуба, а не какой-то легионер, который кривлялся бы. Круговой играет не только для себя, но и для болельщиков. Данил хотел бы, чтобы его запомнили тем игроком, которого любили – быстрым, креативным, полностью отдающимся игре.

Решение «Зенита» – очень спорное. Круговой – кандидат в сборную. Он понимает позицию Карпина, что не вызываются те, кто не играет в клубах. Круговой хотел развиваться и попадать в сборную. Не хочется, чтобы страдала национальная команда. У нас не так много футболисты, способных прогрессировать. Надеюсь, Круговой будет качественно играть в ЦСКА, вырастет и будет прославлять наш город в Европе. У него есть для этого возможности. Хотелось бы, чтобы клубы договорились, и Круговой либо ушел бы в платную аренду в ЦСКА, либо играл бы в первой команде «Зенита». Поэтому решение «Зенита» приветствовать не могу, хотя и понимаю, что это – право клуба», – цитирует Sport24 Колодкина.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Источник: https://sport24.ru/football/news-613477-pervyy-trener-krugovogo-privetstvovat-resheniye-zenita-perevesti-danila-vo-vtoruyu-komandu-ne-mogu
Данил Круговой
0
Читайте также
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО и кассетными боеприпасами
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзоду отправили под домашний арест
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Геркус: «»

Кечинов: «Вряд ли Абаскаля уволят по ходу сезона, потому что нет смысла дергаться»