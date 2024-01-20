Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:21

Геркус: «»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает нападающего железнодорожников Артама Дзюбу выдающимся нападающим.

«Конечно, Артем Дзюба может обойти Александра Кержакова по забитым голам до конца текущего сезона, это возможно. В пользу кого я сделаю выбор из них двоих? Все же Кержаков мне ближе как земляк. Можно ли будет назвать Дзюбу лучшим нападающим в истории России после его достижения? Он большой игрок и выдающийся нападающий, безусловно. Он забивал за разные клубы и с разными партнерами — это не так просто. Не знаю насчет лучшего, мне кажется, выражение «первый среди равных» подойдет больше», — цитирует RT Геркуса.

На данный момент на счету Дзюбы 229 забитых мячей в официальных матчах, а Кержаков за карьеру забил 233 гола.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260556-gerkus-dzyuba-futbol-mnenie
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
1
Обсудить
Читайте также
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО и кассетными боеприпасами
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзоду отправили под домашний арест
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Алдонин: «Правильно, что ЦСКА хочет уже сейчас видеть Кругового на сборах»

Первый тренер Кругового: «Решение о переводе в «Зенит-2» — очень спорное»