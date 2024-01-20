Геркус: «»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает нападающего железнодорожников Артама Дзюбу выдающимся нападающим.

«Конечно, Артем Дзюба может обойти Александра Кержакова по забитым голам до конца текущего сезона, это возможно. В пользу кого я сделаю выбор из них двоих? Все же Кержаков мне ближе как земляк. Можно ли будет назвать Дзюбу лучшим нападающим в истории России после его достижения? Он большой игрок и выдающийся нападающий, безусловно. Он забивал за разные клубы и с разными партнерами — это не так просто. Не знаю насчет лучшего, мне кажется, выражение «первый среди равных» подойдет больше», — цитирует RT Геркуса.

На данный момент на счету Дзюбы 229 забитых мячей в официальных матчах, а Кержаков за карьеру забил 233 гола.