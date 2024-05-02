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Сегодня, 12:16

Тренер Соболева: «Попрыгунчика убрали — и все наладилось»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, поделился мнением об игре нападающего.

— Все говорят — регресс, регресс, дайте играть, и все будет нормально, приводит слова Горбунова «КП». — Они убрали этого попрыгунчика. На бровке теперь стоит спокойный мужик и все работает. Вот я сейчас считал — Маслов не играл вообще. Денисов больше, чем полсезона сидел на лавке. Чернов тоже не играл. Мартинс и Соболев тоже сидели на замене. А теперь выходят, и забивают. И обстановка в команде преобразилась...

— Это часто бывает — увольняют тренера, потом временный всплеск в команде...

— Ну, почему всплеск, они сколько уже сыграли без Абаскаля? После смены тренеров ни одной игры не проиграли и пропустили-то всего ничего... два, по-моему, пропустили за все время. А так они весь сезон пропускали. Теперь в обороне стали играть в пять защитников...

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/trener-aleksandra-soboleva-poprygunchika-ubrali-i-vse-naladilos/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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