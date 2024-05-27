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Сегодня, 11:42

«Краснодар» планирует пригласить Дюпина на место Сафонова

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Юрий Дюпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Краснодар» заинтересован в подписании соглашения с голкипером «Рубина» Юрием Дюпиным.

«Быки» намерены усилить вратарскую линию 36-летним ветераном в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ». Если контракт будет подписан, то Дюпину предстоит конкурировать в «Краснодаре» с 22-летним Станиславом Агкацевым. Соглашение с казанцами у голкипера истекает летом, он станет свободным агентом.

«Рубин» в свою очередь предложил Дюпину продлить договор, однако голкипер склоняется к варианту с «быками».

Матвей Сафонов
Юрий Дюпин
РПЛ
ФК Краснодар
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