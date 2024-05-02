Суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса 20 сентября

Суд Амстердама рассмотрит апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AT5.

Как отмечает источник, в прокуратуре Нидерландов рассчитывают на личное присутствие футболиста во время судебного процесса. Однако пока неизвестно, какую из апелляций будет рассматривать суд.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. 1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент форвард ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.