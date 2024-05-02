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Сегодня, 12:39

Суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса 20 сентября

Алина Савинова
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Суд Амстердама рассмотрит апелляцию нападающего «Спартака» Квинси Промеса 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AT5.

Как отмечает источник, в прокуратуре Нидерландов рассчитывают на личное присутствие футболиста во время судебного процесса. Однако пока неизвестно, какую из апелляций будет рассматривать суд.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. 1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент форвард ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.

Источник: https://tass.ru/sport/20696319
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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