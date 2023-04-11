Петрушин заявил, что Тюкавина однозначно нельзя отпускать в «Зенит»

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на слухи о переходе нападающего москвичей Константина Тюкавина в «Зенит».

«Его однозначно нельзя отпускать. В большей степени все будет зависеть от Константина и его агента. Несколько лет назад Александр Ташаев перешел в «Спартак». А толку? Многое зависит от агента. Для них главное — деньги. Чем дороже, тем лучше. Часто после дорогих трансферов агенты вообще бросают игроков. Я так понимаю, Тюкавин на смену Малкому будет приходить. Пока все на уровне слухов, так что следим. Я бы пока не опережал события», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.