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Сегодня, 21:36

Петрушин заявил, что Тюкавина однозначно нельзя отпускать в «Зенит»

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Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин отреагировал на слухи о переходе нападающего москвичей Константина Тюкавина в «Зенит».

«Его однозначно нельзя отпускать. В большей степени все будет зависеть от Константина и его агента. Несколько лет назад Александр Ташаев перешел в «Спартак». А толку? Многое зависит от агента. Для них главное — деньги. Чем дороже, тем лучше. Часто после дорогих трансферов агенты вообще бросают игроков. Я так понимаю, Тюкавин на смену Малкому будет приходить. Пока все на уровне слухов, так что следим. Я бы пока не опережал события», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005081144_petrushin_vidimo_tyukavin_ne_hochet_uhodit_iz_dinamo#ixzz7ybAOF8GQ
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Константин Тюкавин
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