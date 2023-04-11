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Сегодня, 21:16

Член ЭСК Левников: «Комиссия признала, что арбитр должен был удалять Соболева за неспортивное поведение»

Руслан Минаев
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Член Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников заявил, что комиссия единогласно признала, что форвард «Спартака» Александр Соболев должен был быть удален в матче с «Динамо» (3:3).

Матч 22-го тура РПЛ обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

По словам Левникова, Соболев «наносил ущерб имиджу игры и очень сильно снижал авторитет всего судейского сообщества». Он добавил, что такое поведение неприемлемо на футбольном поле.

«Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», — сказал Левников в эфире телеканала «Матч. Премьер».

Нападающий красно-белых на 77-й минуте получил предупреждение за неспортивное поведение.

Александр Соболев
Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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