Член ЭСК Левников: «Комиссия признала, что арбитр должен был удалять Соболева за неспортивное поведение»

Член Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Николай Левников заявил, что комиссия единогласно признала, что форвард «Спартака» Александр Соболев должен был быть удален в матче с «Динамо» (3:3).

Матч 22-го тура РПЛ обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

По словам Левникова, Соболев «наносил ущерб имиджу игры и очень сильно снижал авторитет всего судейского сообщества». Он добавил, что такое поведение неприемлемо на футбольном поле.

«Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», — сказал Левников в эфире телеканала «Матч. Премьер».

Нападающий красно-белых на 77-й минуте получил предупреждение за неспортивное поведение.