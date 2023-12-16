Пикущак считает, что Сперцяну надо еще полгода поиграть в России

Бывший нападающий и тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал о том, когда Эдуарду Сперцяну стоит уехать в европейский чемпионат.

«Думаю, Сперцяну надо потерпеть. До лета — идеально. Еще полгода надо поиграть в России. А там уже — как он захочет. Но парень, отмечу, очень дорожит «Краснодаром». Скромный, ответственный. Он воспитанник этого клуба и очень его любит. Не думаю, что руководство будет препятствовать его уходу. Но сейчас еще не время», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.