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Сегодня, 18:19

Пикущак считает, что Сперцяну надо еще полгода поиграть в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий и тренер «Краснодара» Игорь Пикущак рассказал о том, когда Эдуарду Сперцяну стоит уехать в европейский чемпионат.

«Думаю, Сперцяну надо потерпеть. До лета — идеально. Еще полгода надо поиграть в России. А там уже — как он захочет. Но парень, отмечу, очень дорожит «Краснодаром». Скромный, ответственный. Он воспитанник этого клуба и очень его любит. Не думаю, что руководство будет препятствовать его уходу. Но сейчас еще не время», — приводит слова Пикущака «РБ Спорт».

23-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-pikushhak-ideal-no-esli-spertsyan-eshhe-polgoda-poigraet-v-rossii/
Игорь Пикущак
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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