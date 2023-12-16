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Сегодня, 18:36

Булыкин считает, что испанцу Морено будет трудно на посту главного тренера «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

««Только время покажет, было это назначение правильным или нет. Но ему точно будет тяжело в работе, поскольку Морено не знает, что такое трехмесячный перерыв в нашем чемпионате и как правильно подготовить команду к выходу из него. Каждое очко для «Сочи» сейчас на вес золота. Мне сразу же вспомнилась история Жозепа Клотета в «Торпедо». С другой стороны, у команды хороший состав, несколько побед позволят ей вылезти из зоны вылета и избежать стыков, но тут очень важно понимание специфики РПЛ и зимней паузы, чтобы не уйти в очередное пике. Хотелось бы, чтобы клуб остался в высшей лиге, так что посмотрим, что получится у Морено», — приводит слова Булыкина RT.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246548-bulykin-moreno-trener-sochi
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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