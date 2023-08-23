Писарский пропустит из-за травмы еще не менее трех игр «Крыльев Советов»

Ориентировочные сроки полного восстановления нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского от травмы составляют чуть менее месяца, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сейчас Писарский работает на поле индивидуально. Ожидается, что он вернется в общую группу и начнет играть только после перерыва на матчи сборных, ближе к поединкам с «Балтикой» в Фонбет Кубке России и «Сочи» в РПЛ.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно. В этом сезоне 27-летний нападающий еще не принимал участие в матчах за самарскую команду из-за травмы.