Колосков о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «У него есть задатки организатора, но их надо реализовать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

«Получится ли у Бориса Ротенберга в «Локомотиве», как получается у Романа Ротенберга в хоккее? Этого даже Иисус Христос не скажет (смеется). У одно пошло, у другого может не получиться. Не обязательно, что родственные связи и гены сыграют какую-то роль, — цитирует Legalbet Колоскова. — Уже давно об этом говорят, что это человек, который может вывести «Локомотив» вместе со своим коллективом на новый уровень. Это вещь, которую невозможно комментировать, потому что он еще нигде не работал ни дня... У него есть задатки организатора, но их надо реализовать. Нужно иметь знания, характер, авторитет, устойчивость. Мне остается только пожелать ему удачи».

36-летний Ротенберг завершил карьеру в «Локо» в июле 2022 года. Он играл за железнодорожников с августа 2016 года, однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена.

Всего за «Локомотив» бывший защитник провел 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.