Булыкин — о Ротенберге в «Локомотиве»: «Не сомневаюсь, что из него получится хороший менеджер»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Бориса Ротенберга директором департамента развития молодежного футбола московского клуба.

«Это здорово, что футболисты, которые играли в этом клубе, потом идут работать в него. Конечно, было бы еще лучше, если бы была возможность отучится, но если ее нет, то я думаю, что можно совмещать все это параллельно. Тут еще плюсом идет то, что у Бориса есть большой опыт в футболе, который он может передать, а все остальное уже нарабатывается при помощи знаний и учебы. Конечно, футболист практически не имеет представления как работает клуб, как работают юношеские команды и как все закручено, но я думаю, что из него может получится хороший менеджер. Я не сомневаюсь в этом», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

29 ноября «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола.