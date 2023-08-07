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Сегодня, 15:00

Пол Эшуорт прокомментировал переход Рябчука в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт высказался о подписании контракта с защитником Олегом Рябчуком.

«Олег очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах у одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением. Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»!» — сказал журналистам Эшуорт.

«Спартак» 7 августа объявил о переходе 25-летнего молдаванина из «Олимпиакоса». Он подписал контракт до 2026 года и будет играть за московский клуб под 2-м номером.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
Пол Эшуорт
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