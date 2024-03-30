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30 марта, 09:00

Полузащитник «Факела» Якимов о провальном старте в РПЛ: «Мы не выглядели мальчиками для битья»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о провальном старте команды в нынешнем сезоне РПЛ.

— Вы начали сезон с четырех поражений, а сейчас 11-е — за счет чего удалось перевернуть ситуацию?

— Не было одного или нескольких событий, которые резко улучшили результат. Да, проиграли четыре стартовых матча, но нельзя сказать, что мы выглядели мальчиками для битья. Возможно, эмоциональная и тактическая перезагрузка случилась после прихода Сергея Ташуева.

— Что за перезагрузка?

— Ташуев дал свободу в комбинационной игре, мы стали строить атаки через короткие и средние передачи. Может быть, это открыло второе дыхание и принесло результаты, которые есть сейчас. Ташуев требует от нас, чтобы был контроль мяча: в позиционной атаке нужно до верного раскатывать, делать как можно больше касаний. Игра в одно-два касания не подходит — Сергей Абуезидович против такого.

Якимов в этом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

«Факел» после 20-го тура занимает одиннадцатое место в РПЛ, набрав 25 очков.

Вячеслав Якимов. «За игру получал 5 тысяч рублей. Столько же — за победу». Он прерывал карьеру на три года, а сейчас зажигает в РПЛ

ФК Факел (Воронеж)
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