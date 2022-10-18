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Сегодня, 08:18

Полузащитник «Химок» Главчич — о жизни в России: «Могу поделиться только хорошими эмоциями»

Мария Гусева

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поделился впечатлениями от жизни в России.

— Могу поделиться только хорошими и позитивными эмоциями о России. Я тут уже девять месяцев, и меня все устраивает — отличные условия для жизни. Москва — очень большой и прекрасный город. Мне и моей девушке здесь нравится все.

— Возможно, ты слышал какой-то стереотип о русских людях, но убедился, что это не так?

— Конечно, нет. Я из Сербии, и мы такие же, как вы. Русские и сербы — братья.

— Планируешь ли ты учить русский язык?
— Да, поскольку в команде общаюсь только на русском. Конечно, не идеально, но ребята все понимают. Сейчас я уже знаю очень много русских слов, — цитирует Sport24 Главчича.

25-летний серб перешел в «Химки» в январе 2022 года из хорватского «Славен Белупо». На его счету 6 матчей и 1 результативная передача за подмосковный клуб в текущем сезоне.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-17-serbskiy-khavbek-khimok-glavchich-v-komande-obshchayus-tolko-na-russkom-znayu-ochen-mnogo-slov
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Неманья Главчич
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