Мирзов — о матче со «Спартаком»: «Упустили победу, учитывая сколько моментов еще было»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— В текущей ситуации нужно выигрывать, набирать три очка. Это самое главное в нашем положении. Реально ли спастись? Будем стараться. Могу ли сказать, что мы упустили победу? Конечно, упустили. Мы выигрывали, «Спартак» играл в меньшинстве. Конечно упустили, учитывая сколько моментов еще было, — сказал Мирзов.

«Спартак» набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 18 очками располагаются на 15-й строчке.