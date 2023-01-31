Ду Кейрос: «Юри Алберто рассказал, насколько хорошо все устроено в «Зените»

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Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который присоединится к «Зениту» летом 2023, рассказал, что обсуждал с экс-нападающим сине-бело-голубых Юри Алберто переход в клуб.
«Я разговаривал с Юри, он мне рассказал, как все устроено в клубе, насколько хороша структура «Зенита», а также говорил о Санкт-Петербурге. Думаю, в новой команде я буду прогрессировать», — приводит слова Ду Кейроса Lance.
10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и Ду Кейрос.
«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.
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