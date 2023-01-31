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Сегодня, 13:06

Ду Кейрос: «Юри Алберто рассказал, насколько хорошо все устроено в «Зените»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который присоединится к «Зениту» летом 2023, рассказал, что обсуждал с экс-нападающим сине-бело-голубых Юри Алберто переход в клуб.

«Я разговаривал с Юри, он мне рассказал, как все устроено в клубе, насколько хороша структура «Зенита», а также говорил о Санкт-Петербурге. Думаю, в новой команде я буду прогрессировать», — приводит слова Ду Кейроса Lance.

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Новичок &laquo;Зенита&raquo; Ду&nbsp;Кейрос. Ду Кейрос — не для основы «Зенита». Это подстраховка на уход Вендела
Источник: Lance

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
Юри Алберто
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