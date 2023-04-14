Полузащитник «Крыльев Советов» Иванисеня получил травму на тренировке команды

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня выбыл из строя из-за травмы, которую он получил на тренировке самарской команды 13 апреля.

Футболист покидал поле в сопровождении медицинского штаба и не мог наступить на ногу.

«На вчерашней тренировке в жестком единоборстве Иванисеня повредил связки голеностопного сустава. Проведенное сразу после травмы рентгенологическое обследование показало, что перелома удалось избежать. Точный диагноз и сроки возвращения Дмитрия в строй будут определены после дополнительного обследования», — приводит Metaratings.ru слова главного врача команды Сергея Артамонова.

В текущем сезоне 29-летний Иванисеня сыграл за самарский клуб в трех официальных матчах, а также в благотворительном товарищеском матче против сборной Медиалиги (4:0), который прошел 24 марта.