Жемалетдинов — о возвращении после травмы: «Когда вернусь, будет другой тренер? Этот вопрос не ко мне»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, когда восстановится от травмы и сможет выйти на поле.

«Скорее всего, восстановлюсь уже ко второму кругу. Я стараюсь. Когда вернусь, будет другой тренер? Этот вопрос не ко мне», — сказал он.

25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора.