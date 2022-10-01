1 октября, 21:21
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, когда восстановится от травмы и сможет выйти на поле.
«Скорее всего, восстановлюсь уже ко второму кругу. Я стараюсь. Когда вернусь, будет другой тренер? Этот вопрос не ко мне», — сказал он.
25-летний игрок получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования