Тренер «Урала» Гончаренко назвал заслуженной победу над «Локомотивом» в РПЛ

1 октября, 21:21
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после победы над «Локомотивом» (4:2) в матче 11-го тура РПЛ похвалил свою команду.
— Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Победа заслуженная. Конечно, игра поменялась после удаления. После того, как мы повели 1:0, а у «Локомотива» было удаление, мы правильно действовали в атаке, растягивали фланги. Моментами терялись перед воротами соперника, потому что у нас было много времени для принятия решения. В концовке немножко расслабились. Действия на фланге привели к двум пропущенным голам.
Провалился план на второй тайм? Мы ничего не собирались менять в начале второго тайма. Просто решили небольшие поправки преподнести в игру, основываясь на игре «Локомотива».
Что я сделал с Каштановым? Ничего не делали. У Каштанова много недостатков и ошибок, его можно критиковать, — передает слова Гончаренко на послематчевой пресс-конференции корреспондент «СЭ» Константин Белов.
«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования