Тренер «Урала» Гончаренко назвал заслуженной победу над «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после победы над «Локомотивом» (4:2) в матче 11-го тура РПЛ похвалил свою команду.

— Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Победа заслуженная. Конечно, игра поменялась после удаления. После того, как мы повели 1:0, а у «Локомотива» было удаление, мы правильно действовали в атаке, растягивали фланги. Моментами терялись перед воротами соперника, потому что у нас было много времени для принятия решения. В концовке немножко расслабились. Действия на фланге привели к двум пропущенным голам.

Провалился план на второй тайм? Мы ничего не собирались менять в начале второго тайма. Просто решили небольшие поправки преподнести в игру, основываясь на игре «Локомотива».

Что я сделал с Каштановым? Ничего не делали. У Каштанова много недостатков и ошибок, его можно критиковать, — передает слова Гончаренко на послематчевой пресс-конференции корреспондент «СЭ» Константин Белов.

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке.