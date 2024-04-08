Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:16

Полузащитник «Ростова» Джебов перешел в «Спартак», а Ишутин присоединился к желто-синим

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Абдулло Джебов перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба желто-синих.

Ростовчане, в свою очередь, подписали футболиста красно-белых Андрея Ишутина. 20-летний полузащитник провел 37 игр за «Спартак-2», отметился четырьмя голами и семью голевыми передачами.

«Желаем успехов на поле в футболке «Ростова»!» — говорится в заявлении клуба.

После 22 матчей «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком. «Спартак» набрал 35 баллов и идет на шестой позиции.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/3080
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Тарпищев считает глупостью называть теннисистов иноагентами
Даниил Медведев: «Стараюсь как можно меньше использовать соцсети»
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Забытая месть Разина и рецепт по удушению «Магнитки». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская о матче «Динамо» — «Спартак»: «Ужасная игра. Называется — «бей-беги»

«Оренбург» — «Рубин»: хозяева открыли счет