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10 января, 23:49

Полузащитник «Сочи» Нобоа пропустил первые тренировки после отпуска из-за болезни

Мария Гусева
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что пока не приступил к тренировкам из-за болезни.

«Я еще не приступил к тренировкам с «Сочи». Я заболел, планирую присоединиться к команде в субботу. Это не коронавирус. Просто грипп — ничего страшного. С Курбаном Бекиевичем, конечно, успели пообщаться. Уже жду начала тренировок», — цитирует Metaratings.ru Нобоа.

Игроки «Сочи» провели первую тренировку в новом году 7 января. В Сочи команда будет тренироваться до 22 января. Потом футболисты отправятся на второй сбор, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

В сезоне-2022/23 Нобоа провел за «Сочи» 16 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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