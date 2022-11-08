Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:09

Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Не представляю вообще свою жизнь без футбола»

Мария Гусева
Telegram Новости

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, с чем бы связал жизнь, если бы не занимался футболом.

«Если бы не футбол? То, возможно, был бы космонавтом. Исполнил бы какую-то свою детскую мечту. А так, не представляю вообще свою жизнь без футбола. Если в футболе, но не игрок? Может быть, тогда тренером работал бы. Все равно близко всегда находишься к полю, тоже интересная профессия», — рассказал Литвинов в интервью пресс-службе клуба.

Также игрок дал совет юным футболистам, которые начинают свой путь в спорте.

«Никогда не останавливаться, не сдаваться и идти к своей цели. Потому что в этом и кроется залог успеха», — резюмировал он.

В текущем сезоне 21-летний Литвинов провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://www. youtube.com/watch?v=wNa3w4ALhD0
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как разбился знаменитый фехтовальщик Шариков: «Потребность в адреналине — это не про него»
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Личка назвал главную проблему российских футболистов

Личка сравнил Сычевого и Агаларова