Россия отпустила четырех фигуристов и назвала состав сборной на сезон. Теперь в обойме только одна фигуристка Тутберидзе

Эпоха доминации школы «Хрустального» в прошлом.

По традиции в конце мая Федерация фигурного катания России объявляет состав сборной страны на ближайший сезон. И не надо удивляться тому, что сборную собирают даже в условиях отстранения от международных стартов. В этом случае речь идет не о том, кого и куда отправлять выступать, а кого поддерживать финансово. Спортсмены из основного состава сборной получают оклад и компенсации на подготовку программ и создание костюмов. Как правило, это шесть человек или пар в каждом виде. И главное откровение состава на сезон-2024/25 — это значительное ослабление позиций группы Этери Тутберидзе.

Четыре фигуриста получили разрешение на смену гражданства

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с тем, на кого будет делать ставку в будущем году. А перед этим устроила Юрьев день для всех, кто давно хотел сменить спортивное гражданство. Долгожданный «носок» вручили и Софье Самоделкиной, и Екатерине Гейниш с Дмитрием Чигиревым, и Аннабель Морозов. Самоделкина со следующего года теперь будет представлять Казахстан, Гейниш с Чигиревым — выступать за Узбекистан, а Морозов — кататься за США с американцем Джеффри Ченом. За Самоделкину и Гейниш с Чигиревым можно только порадоваться. Они давно занялись процессом перехода в другую сборную и теперь смогут показать себя на международной арене. Притом все же будут понимать, откуда они родом, — так что в условиях санкций это еще и способ показать силу российского спорта в мире. Посмотрите на Анастасию Губанову, разве плохо, когда она побеждает?

Аннабель Морозов будет выступать за США вместе с новым партнером. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А вот выданное открепление Морозов заставляет вспомнить о кейсах Дарио Чиризано и Дианы Дэвис с Глебом Смолкиным. Одного удержали в стране помимо его воли, а вторую с супругом отпустили. Возможная причина в том, что Дэвис — дочь Этери Тутберидзе. Вот и Аннабель уезжает в Америку без каких-либо проблем. А ведь ее отец Николай Морозов не просто талантливый хореограф, но и, как говорят, человек с обширным влиянием. Так или иначе, в ФФККР решили, что им одна из сильнейших партнерш в стране больше не нужна. Как себя проявит Морозов в Америке, покажет время, но быстрых результатов ждать точно не стоит. Танцы — это история вдолгую, к тому же внутренняя конкуренция в сборной США сейчас едва ли не напряженнее, чем в сборной России.

В стране почти не осталось стабильных девушек с ультра-си

Быстрых успехов стоит ждать от Самоделкиной. Даже без ультра-си Софья способна набирать такие баллы, что в мире найдутся единицы, кто их перебьет. А уж если Самоделкина вернет себе стабильность на четверных и тройном акселе... Напомним, что ее короткая — предел на текущий момент сложности в женском одиночном по правилам. Контент труднее прыгать просто нельзя. Тем удивительнее слышать слова Татьяны Тарасовой, которая утверждает, что отъезд Самоделкиной в Казахстан не потеря для России. А кто у нас остался? Окончательно ушли предыдущие поколения — сначала перевернули страницу с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной (как одиночницей). Затем попрощались с Дарьей Усачевой, Майей Хромых и Камилой Валиевой. В случае с Камилой окончательного «нет» не говорим, но в следующем сезоне выступать она не имеет права. Так что у группы Этери Тутберидзе остается только Аделия Петросян.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

К слову, Петросян — единственная стабильная квадистка в стране. Есть еще Алина Горбачева и Софья Муравьева, но они исполняют чистые ультра-си по большим праздникам. У Вероники Яметовой, Анны Фроловой и Ксении Синицыной нет многооборотных прыжков в принципе, даже на тренировках! Давно мы не видели такую слабую женскую команду, и Самоделкина в ней лишней бы не была. Чего не скажешь о Гейниш с Чигиревым. В парах, как всегда, все спокойно — в состав попала шестерка сильнейших с последнего ЧР, а ведь и ниже есть сильные дуэты, те же Алена Косторная и Георгий Куница или Таисия Собинина с Денисом Ходыкиным. У мужчин не у дел остался перешедший к Евгению Плющенко Макар Игнатов — его место занял Марк Кондратюк. В танцах на место прекратившего существование дуэта Елизавета Шанаева/Павел Дрозд пришли вчерашние юниоры — Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов.

Сборная России. Состав на сезон-2024/25

Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.

Парное катание: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Танцы на льду: Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов, Александра Степанова — Иван Букин, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.