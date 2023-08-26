Полузащитник «Урала» Кулаков назвал причины разгромного поражения от «Зенита»

Сегодня, 18:31
Полузащитник «Урала» Денис Кулаков назвал причины поражения от «Зенита» (0:4) в матче 6-го тура чемпионата России.
— Что произошло в первом тайме? Вы быстро пропустили и не смогли вернуться в игру.
— Вы правильно сказали. Быстро пропустили. А с «Зенитом» если быстро пропускаешь, потом сложно.
— Почему все-таки не получилось? «Урал» в последних матчах здорово показывал характер и игру.
— Давайте не будем забывать, что в последнее время у нас «Зенит» чемпион каждый год. Немножко не сработал наш план на игру, пропустили быстрый мяч. Вернемся к этому. И не сумели забить хотя бы один, чтобы было не так грустно.
— Если оставить сегодняшний матч за скобками, у «Урала» классный старт сезона. Есть ли у клуба ресурсы продолжать дальше в том же духе?
— Конечно, будем готовиться. Следующий матч в Кубке с «Рубином», потом игра с «Ахматом» в чемпионате. Сейчас проанализируем наши ошибки, улучшим наши действия и будем двигаться дальше вперед.
— То есть нужно просто вернуться к тому, что было?
— Конечно, нужно всегда работать и улучшать то, что есть.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 6 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
12
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -