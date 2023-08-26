«Спартак» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 26 августа 2023

26 августа, в субботу, «Спартак» примет в Москве «Ахмат» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат». Смотреть видеотрансляцию можно будет на телеканале «Матч ТВ». Эфир начнется в 19:00.

«Спартак» после 5-ти туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала девять очков. «Ахмат» с шестью очками идет на девятой строчке.