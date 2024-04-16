Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой: «Мечтаю о переходе в Европу»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о мечте перейти в европейский клуб.

«Мечтаю ли о Европе? Да. Все зависит от предложения. Если, дай бог, оно поступит, тогда будет какое-то обсуждение. А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Мостовой провел 22 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года.