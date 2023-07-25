Клаудиньо об уходе Малкома: «Рад, что ему выпал новый вызов»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал уход Малкома.

«Конечно же, он — важнейший игрок, лучший игрок прошлого сезона, лучший бомбардир команды. Нам будет его не хватать. Но мы должны адаптироваться, учиться играть без него. В свою очередь рады, что ему выпал новый вызов, его ждут новые приключения, будем переживать и болеть за него. Ну а нам удалась хорошая игра — готовы продолжать в том же духе», — цитирует бразильца пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.