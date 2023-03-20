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Сегодня, 05:44

Пономарев: «Победа ЦСКА над «Зенитом» абсолютно закономерна»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

— ЦСКА хорошо настроились на игру и дали настоящий бой иностранцам «Зенита», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт». — Оказалось, что если их взять поплотнее, то этих ребят вполне можно обыгрывать. У игроков «Зенита» было мало времени на то, чтобы принимать решение, когда мяч оказывался у них. ЦСКА полностью выполнили установку тренера и действовали агрессивно и очень правильно. Победа ЦСКА абсолютно закономерна.

— Как вам Чалов?

— Задатки стабильной игры у него уже начинают проявляться. Он сам принимает решения и врывается в штрафную площадку. Что касается гола, то он отлично пробил — Федор растет от игры к игре. Думаю, что он будет еще прибавлять.

— Интрига в борьбе за чемпионство еще жива?

— Нет, 7 очков от «Ростова» — это очень много. Сейчас Семак надерет задницы игрокам, потому что так играть, как сегодня... Так играть, конечно, в футбол нельзя. Я ожидал искрометной и агрессивной игры от «Зенита», но они или подустали, или что-то еще случилось, но игра у них не пошла.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-semak-naderet-zadnitsy-futbolistam-zenita-za-takoj-match/
Владимир Пономарев
Федор Чалов
ФК Зенит
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