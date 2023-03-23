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Быстров — об участии Михайлова в матче «Нижний Новгород» — «Торпедо»: «Честно, смешно»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал эпизод в матче «Нижний Новгород» — «Торпедо» с участием полузащитника Ярослава Михайлова.

— Напоследок поговорим про «Торпедо» и их историю с «Пари НН».
— Заметил, что Талалаев в отличном настроении вышел перед матчем. Я еще говорю: что-то странно, слишком веселый. А он, по ходу, уже знал про то, что Михайлову нельзя играть. Ему из «СЭ» скинул кто-то, а он, видимо, прочитал и думает: какая разница теперь, как сыграют. Мы уже подали протест, ха-ха. Честно, смешно.
Забавно, как прокомментировал ситуацию РФС: «В течение 72 часов может быть подан протест». Вы издеваетесь? У вас КДК создана, чтобы она вершила правосудие. Не для того, чтобы работать, когда кто-то на кого-то пожаловался. Чтобы не было такого: «Ой, опять кто-то пожаловался, давайте соберемся за круглым столом и решим, виноват он тут или нет». Вы собраны, чтобы обнаружить косяк или несправедливость, рассмотреть этот эпизод и вынести вердикт.
Еще вопрос по истории с Михайловым: почему все желтые не находятся в одной системе? Почему электронная система только в РПЛ? Потом оказывается, что по пункту 3328754 клубы должны оповещать РФС, что их игрок в каком-то другом клубе получил желтые карточки. Вы сами себя послушайте!

Из-за участия Михайлова в игре «Пари НН» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

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Владимир Быстров
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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