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Сегодня, 10:06

Федотов назвал непонятной встречу Дюкова с руководством «Спартака»: «Одна команда решает вопросы, а где остальные?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о встрече президента РФС Александра Дюкова с членами совета директоров «Спартака».

«Спартак провел встречу с Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», — сказал Федотов «СЭ».

О встрече Дюкова и членов совета директоров «Спартака» стало известно в субботу 25 марта. Одной из тем встречи стала работа судей на матчах РПЛ.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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