Что стоит за кризисом «Зенита». Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ситуации, в которой оказался чемпион страны.

Семь очков отрыва «Зенита» — и разговоры о кризисе в команде после двух волевых побед столичных клубов: «Динамо» и ЦСКА.

Ради интереса поднял статистику — сколько петербуржцы «привозили» ближайшему конкуренту на финише прошлых, золотых для сине-бело-голубых сезонов.

Год назад — девять очков (притом что Владимир Федотов во главе «Сочи» тогда отдал Сергею Семаку всего одно в чемпионате). Весной 2021-го — 15. Сезоном ранее — восемь.

То есть питерцы идут примерно в своем же графике. Но неделя для них получилась такой, что пришлось задуматься — не кризис ли это?

«Кризис» с греческого переводится как «суд». Момент оценки — когда становится очевидно, что прежнее состояние уже ушло, существующие средства достижения цели становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и надо готовиться к чему-то новому. Это не про «Зенит». У которого прежние и цели, и средства.

Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Что же тогда произошло с командой?

Самый частый вариант ответа — расслабились (против «Динамо» в Кубке? И против ЦСКА сразу следом на выезде?). Версия подкрепляется словами Михаила Кержакова про некоторых одноклубников, — мол, люди, вероятно, думают, что уже стали чемпионами.

Следующий — потеря Барриоса. Вроде бы один исполнитель, но у Семака нет в обойме другого футболиста, выходящего на этой позиции (для Дугласа Сантоса она все же не родная). По-моему, еще никто не напомнил, что именно Барриоса в конце прошлого года Валерий Карпин назвал лучшим игроком РПЛ. С бело-голубым «Динамо» и особенно с армейцами невская команда в опорной зоне смотрелась неубедительно. И пусть голы московских клубов в итоге пришли не оттуда, чемпионы хуже садились в оборону и не столь в целом убедительно смотрелись в переходных фазах.

Совпадение или нет, но фраза, которую Семак произнес в предматчевом интервью на «ВЭБ Арене», спроецировалась в итоге и на встречу с ЦСКА. Когда тренера спросили об ошибках в кубковой сшибке с динамовцами, он ответил, что их не было, что мяч пропустили после отскока от вратаря и дело дошло до пенальти — а ведь рикошет определил победителя и в игре с красно-синими.

Эмоциональность Кержакова понятна — когда судьбу матча решает единственный мяч в концовке, голкиперу досаднее всех. Понятны и разговоры о потере качества футбола — хотя надо признать, что прошедшая неделя у ЦСКА оказалась столь же энергозатратной — встречи дома и на выезде. Но с вопросами про уровень игры Семак может отправить собеседников к Карпину, назвавшему слепыми тех, кто считает, что «Ростов» действует примитивно. Или к Гильермо Абаскалю, одержавшему в весенней части РПЛ лишь одну натужную победу над «Факелом», пропустив в трех матчах с коллективами, не относящимися ни к конкурентам «Спартака», ни к претендентам на медали, по два гола. Или к Бердыеву, при котором оборона «Сочи» неожиданно превратилась в решето.

Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Если возвращаться к теме кризиса «Зенита» — есть ли он, и если да, то какой, — наверное, правильнее сказать о кризисе кадровом. Одоевский так и не смог выиграть борьбу за место в воротах, Чистяков после «Ахмата» пересел в запас, Кузяев ищет клуб за рубежом, бразильцы подвержены перепадам настроения — и только Мостовой с Караваевым выступают стабильно. Проблема Семака не в том, что команда стала бразильской, а в том, что нет своих, кто мог бы никогда не опускаться ниже определенной (и довольно высокой) планки. И если Кержаков после этого сезона не продлит контракт, не будет и россиянина, способного влиять на раздевалку.

Станет ли — если здесь не последуют перемены к лучшему — «Зенит» слабее? Очевидно, нет. Возможности клуба и открытый для РПЛ южноамериканский рынок сохранят гегемонию. По крайней мере, сине-бело-голубых все продолжат считать теми, кто априори претендует на чемпионство.

Но мы ведь не об этом. А о том, что когда бразильцам скучно или когда нет Барриоса, то с «Зенитом» играть проще. Сейчас Семака и Ко ждут подряд матчи с «Уралом», «Локомотивом», «Ростовом» и «Динамо» — с мотивацией проблем возникать не должно. Возвращения Барриоса, правда, раньше встречи с дончанами ожидать не стоит — но тем интереснее всем.

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