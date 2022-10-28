Пономарев считает, что ЦСКА одержит победу над «Локомотивом» в предстоящем матче

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своих ожиданиях от матча армейцев с «Локомотивом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Конечно, армейцы в какой-то степени посильнее. Состав давно стабилизировался, а какие-то слабые моменты есть у всех клубов. У «Локомотива» почти еще не поменялся тренер. Железнодорожникам будет труднее, чем красно-синим. В последних трех играх ЦСКА пропустил пять мячей и забил столько же. Моменты есть. Если их использовать в матче с «Локомотивом», то ЦСКА выиграет. Я думаю, что выиграет», — сказал Пономарев.

ЦСКА сыграет с «Локомотивом 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.