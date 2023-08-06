Пономарев заявил, что сожалеет о смерти экс-вратаря ЦСКА Мандрыкина

Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал смерть экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Его действий на футбольном поле я не помню, он же играл 20 лет назад. Так что никакими впечатлениями от его игры поделиться не могу. Его же заменил Акинфеев почти сразу, с тех пор вот Игорь и играет. Очень жаль, что так случилось», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

О смерти 41-летнего Мандрыкина стало известно сегодня, 6 августа.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».