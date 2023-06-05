Попов заявил, что руководители российского футбола далеки от спорта

5 июня, 23:51
Бывший футболист «Амкара» Алексей Попов подвел итоги завершившегося чемпионата России.
«Не могу однозначно ответить, стала РПЛ лучше или хуже, потому что нет международных соревнований. Варимся в своем соку. Вероятнее всего, мы потеряли в качестве, не растем, потому что стало меньше качественных иностранцев, привносивших в российский футбол какую-то изюминку. Но мне в любом случае будет интересно смотреть российский футбол, какого бы качества он ни был, я посвятил ему 30 лет жизни. Да, есть «Зенит», который доминирует, но «Спартак» и ЦСКА сами виноваты, что не выигрывали, к примеру, у «Пари НН». А Питер стабильно брал очки на протяжение всего сезона. В то же время отчетливо понимаю, что тренерские кадры не развиваются. Специалисты, которые вообще ничего не заслужили, ходят по кругу и тренируют команды. Им все время почему-то достается место в Премьер-Лиге. У нас редко дают дорогу молодым, а если и дают, то не позволяют раскрыться. Другой момент, руководители футбола — далекие от футбола люди, которые не понимают, что нужно и как все должно развиваться. Это две главные проблемы», — приводит слова Попова «РБ Спорт».
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.