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Сегодня, 17:33

Представитель Арбузова заявил, что клубы Первой лиги и РПЛ готовы взять футболиста в аренду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов заявил, что у полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова есть варианты с арендой.

«Есть клубы, которые готовы взять Ярослава в аренду — и в Первой лиге, и во второй восьмерке премьер-лиги один-два варианта. Но он принадлежит ЦСКА. Если Федотов скажет, что Арбузов ему нужен, это одно дело. Если и уходить в аренду, то под нормального тренера и туда, где будет игровое время», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник провел 21 матч в составе второй команды ЦСКА, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-arbuzova-kluby-pervoj-i-prem-er-ligi-gotovy-vzyat-yaroslava-v-arendu/
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