Агентство Роши: «Виллиан уважает ЦСКА, но прогресса в переговорах пока нет»

Представитель агентства защитника ЦСКА Виллиана Роши рассказал о переговорах бразильца с армейским клубом о новом контракте.

«Прогресса пока нет — мы в ожидании встречного предложения. Виллиан уважает ЦСКА, у него хорошие отношения с клубом», — сообщили в агентстве «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Роша провел 29 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.