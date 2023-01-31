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Сегодня, 21:30

Президент «Оренбурга» заявил, что не получил информацию о переводе денег за Писарского

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что не получил информацию о переводе денег за трансфер нападающего Владимира Писарского (Сычевого) в самарские «Крылья Советов».

«Никакой дополнительной информацией не располагаю из-за разницы во времени с Самарой. Перечисление могло произойти. Но нужно ждать до завтра», — приводит слова Еремякина Sport24.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.

В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-prezident-orenburga-zayavil-chto-ne-poluchil-informatsiyu-o-perevode-deneg-za-prodazhu-pisarskogo

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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1.83

обе забьют - да

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