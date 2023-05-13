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Сегодня, 11:10

Президент РПЛ Алаев рассказал о ситуации с поставщиком мячей для лиги

Виктория Кравченко
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации с поставщиком мячей для лиги. Сообщалось, что в клубы РПЛ передадут мячи Demix на пробу.

— Они будут переданы на следующей неделе и до конца сезона клубы имеют возможность их опробовать. После конца сезона клубы дадут обратную связь.

— Конкурент — компания, которая предлагает Nike — не улучшила предложение?

— Ведутся переговоры. Мы благодарны партнерам за заинтересованность в сотрудничестве, — заявил Алаев «РБ Спорт».

Сезон-2023/24 в РПЛ стартует 23 июля, неделей ранее состоится Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-rpl-rasskazal-o-situatsii-s-vy-borom-novogo-postavshhika-myachej/
Александр Алаев
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