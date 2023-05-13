Сегодня, 11:05
Стали известны составы «Урала» и «Оренбурга» на матча 27-го тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Бегич, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви, Влут, Ранджелович.
Запасные: Баклов, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сингатулин, Железнов, Цулукидзе, Татаринов, Каштанов.
«Оренбург»: Сысуев, Полуяхтов, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Титков, Оганесян, Вера, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Эктов, Марин, Капустянский, Обухов.
Матч пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 12.00 мск.