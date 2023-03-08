Президент «Урала» — о том, что УАФ открыло дело против защитника Кулакова: «Они не думают о ребятах, только о себе»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» новость о том, что контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело в отношении защитника екатеринбуржской команды Дениса Кулакова.

«Пускай что хотят, то и делают. Они не думают о ребятах, только о себе. Пускай футболом занимаются, а не политикой. Приходило ли нам что-то в клуб? Какое отношение они имеют к нам? Ребята уезжали, а они им работу предоставили или еще что-то сделали? Денису Кулакову 35, куда он должен был пойти? Они думают только о себе. Пошли они на фиг, Украинская федерация футбола», — сказал Иванова «СЭ».

7 марта стало известно, что Украинская ассоциация футбола подозревает пятерых футболистов в нарушении кодекса этики и честной игры. Дисциплинарные дела открыты против Дмитрия Иванисени («Крылья Советов»), Дениса Кулакова («Урал»), Марка Мампасси («Локомотив», арендован турецким «Антальяспором»), Игоря Калинина («Ростов», арендован «Факелом») и Данилы Сагуткина («Акрон»).