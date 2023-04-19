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Сегодня, 18:03

Путин: «Динамо» вдохновляет молодежь сделать выбор в пользу спорта»

Виктория Кравченко
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Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, тренеров и ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» с юбилеем. Организация празднует 100 столетие.

«Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном Олимпе, в честной, напряженной борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодежь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни. И, конечно, особо отмечу ваше активное участие в реализации масштабных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив», — говорится на сайте Кремля.

18 апреля 1923 года было создано московское спортивное общество «Динамо».

 

 

 

ФК Динамо (Москва)
Владимир Путин
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