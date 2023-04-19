Мостовой не видит необходимости в смене формата РПЛ

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о возможной смене формата проведения РПЛ.

«Стоит ли менять формат РПЛ? Однозначно нет. Это никому не нужно, с Кубком России еще до конца не разобрались. У нас сейчас надежная и давно проверенная всеми футбольными странами формула чемпионата, которая всех устраивает. На мой взгляд, ничего нового придумывать не надо. Единственное, что бы я изменил в нынешнем чемпионате, так это количество команд. У нас сейчас их 16, я бы добавил еще две. В других странах играет по 20 команд — и все хорошо. А у нас постоянно находят отговорки. Почему в других чемпионатах команды не исчезают, а у нас чуть что — сразу банкроты? Для начала нужно решить эту проблему, а потом уже заниматься форматом», — цитирует Мостового RT.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разбивкой команд на группы. Он отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.