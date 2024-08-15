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Сегодня, 15:15

Тренер Пятибратов: «Я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Пятибратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в воронежский клуб.

«Самые положительные эмоции! Сложно описать чувства. Знаете, когда сердце начинает учащенно биться, когда пульс поднимается? Эти эмоции схожи с теми, которые испытываешь на стадионе, наполненном до отказа болельщиками. С теми, когда на последних минутах матча твоя команда забивает решающий мяч. Мурашки по коже. Вспоминаю наши игры против «Краснодара», «Зенита», «Ростова», «Динамо». Эти моменты счастья на всю жизнь останутся в моей памяти. Мне очень дороги такие воспоминания. Несомненно, я покидал команду с грустью, потому что мне нравилось здесь находиться. И я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось», — сказал Пятибратов «СЭ».

13 августа «Факел» объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.

Дмитрий Пятибратов. «Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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