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Сегодня, 21:17

Ширл: «Игроки «Зенита» вновь доказали, что представляют лучший клуб России»

Ширл поздравил «Зенит» с чемпионством в сезоне-2022/23
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Чехии и «Зенита» Радек Ширл поздравил команду из Санкт-Петербурга с чемпионством в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Я хотел бы поздравить «Зенит» с пятым чемпионством подряд. Это потрясающее достижение. Игроки «Зенита» вновь доказали, что представляют лучший клуб России. Я уверен, что это не конец цикла команды. Для меня Санкт-Петербург — особенный город, второй дом. Я много лет в футболе, но в Питере я испытывал то, что не испытывал больше нигде. Хочу пожелать всему «Зениту», болельщикам клуба и жителям города, чтобы они продолжали гнать команду вперед за новыми трофеями», — приводит слова Ширла Metaratings.ru.

В сезоне-2022/23 петербургский клуб обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша. Отрыв «Зенита» от идущего на втором месте ЦСКА по итогам 26-ти туров РПЛ составляет 13 очков. В каждом из пяти сезонов, в которых Семак руководил командой, он приводил ее к чемпионскому титулу в чемпионате России.

Источник: https://metaratings.ru/news/shirl-igroki-zenita-vnov-dokazali-chto-predstavlyayut-luchshii-klub-rossii-249550/
Радек Ширл
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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