Радимов прокомментировал работу Галактионова в «Локомотиве»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Локо», конечно, с таким составом должен быть наверху. И в общем-то он и находится в верхней части таблицы. Просто задачи какие? Из кубка уже вылетели, за чемпионство бороться шансов нет. А ведь по составу там собрана почти вся сборная России!

Когда он (Галактионов – прим.) пришел, было все неплохо, прошлой весной результаты были впечатляющие, и смотрелась команда очень хорошо. Но с нынешними результатами сейчас надо что-то делать, руководство наверняка что-то требует. И опыт тут необходим. Но я думаю, что он до конца сезона как минимум никуда не уйдет, хотя понять его эмоциональное состояние можно: команда не могла выиграть, вылетела из кубка», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 22 матчей «Локомотив» с 36 очками занимает пятое место в РПЛ. В субботу, 13 апреля железнодорожники на своем поле примут ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ. Начало – в 19.30 по московскому времени.